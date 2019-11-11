Саррі вказав причину заміни Роналду у матчі з Міланом

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду має невеликі проблеми з коліном, які він відчуває протягом місяця.

Про це наставник туринців Мауріціо Саррі в інтерв'ю Football Italia.

"Невеликі проблеми з коліном він відчуває протягом місяця. В результаті удару, отриманого на тренуванні, у нього пошкоджені бічні зв'язки.

Коли він тренується інтенсивно чи грає в матчі, у нього порушується баланс, відбувається гіперкомпенсація, через що страждають литковий м'яз і стегно. Все це впливає на його гру, і зараз він не в кращій формі", - зазначив Саррі.