Саррі вказав причину заміни Роналду у матчі з Міланом

Джерело - sport.ua.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду має невеликі проблеми з коліном, які він відчуває протягом місяця.
Про це наставник туринців Мауріціо Саррі в інтерв'ю Football Italia.
"Невеликі проблеми з коліном він відчуває протягом місяця. В результаті удару, отриманого на тренуванні, у нього пошкоджені бічні зв'язки.
Коли він тренується інтенсивно чи грає в матчі, у нього порушується баланс, відбувається гіперкомпенсація, через що страждають литковий м'яз і стегно. Все це впливає на його гру, і зараз він не в кращій формі", - зазначив Саррі.
Раніше, Роналду образив головного тренера команди Мауріціо Сарри після того, як той вирішив замінити його в матчі з Міланом на 54-й хвилині.
Нагадаємо, Роналду залишив стадіон до закінчення матчу з Міланом.