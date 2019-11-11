Роналду залишив стадіон до закінчення матчу з Міланом

Джерело - sport.ua.
Португальський форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду після заміни не дочекався завершення матчу з Міланом (1:0).
Про це повідомляє Football Italia.
Кріштіану не привітав вийшовшого замість нього Паулу Дибалу і не потиснув руку Саррі.
Замість цього Роналду відразу відправився в роздягальню, після чого, не дочекавшись закінчення поєдинку 12 туру Серії А, покинув межі стадіону за 3 хвилини до фінального свистка.
Раніше, Лаціо перемогло Лечче, Аталанта зіграла внічию з Сампдорією.