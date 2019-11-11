Костишин: Класно бути ТОП-клубом, щоб ще і судді допомагали

Суддівські помилки в УПЛ у матчах за участі Колосу тягнуться з зустрічі проти Динамо.

Про це наставник Колоса Руслан Костишин заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Коментаря може бути два - по грі і по суддівству. По матчу: хороший перший тайм, виглядали гідно. Удев'ятьох було складно грати.

Класно бути ТОП-клубом, щоб ще і судді допомагали. Офігенно, б ** ть. Або бути маленьким клубом, і коли тебе судді, б *** ть, починають щипати. Ось побудь. Якби один матч, а так воно тягнеться з Динамо.

Чому VAR вже був на дублі Динамо, скасували рішення, чому VAR не може бути вже на матчах УПЛ? У мене крик душі. Пацани молодці, удев'ятьох бігли проти Зорі, яка вийшла на рівень Динамо і Шахтаря.

Зоря сильніше, ніхто ж не каже, але ми боролися, хотіли, щоб нам не заважали чинити опір", - сказав Костишин.