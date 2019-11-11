Півзахисника Карпат визнали найкращим гравцем туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого гравця 14-го туру Favbet Ліги.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 14-го туру визнаний півзахисник Карпат Єгор Назарина.
Нагадаємо, у звітному турі "зелено-білі" врятували нічию у матчі проти Маріуполя (2:2), а Назарина відзначився двома забитими голами.
Зазначимо, що в цьому сезоні 22-річний футболіст зіграв 7 матчів в УПЛ, у яких забив 3 голи.