Маліновський може грати в будь-якій команді - в Челсі, Манчестер Сіті або Реалі - агент

Агент півзахисника Аталанти і збірної України Руслана Малиновського Вадим Шаблій розповів про шанси свого клієнта перейти в топ-клуб Європи.

Джерело - Чемпіон.

Руслан Маліновський коштує близько 30 мільйонів.

Про це розповів агент півзахисника Аталанти і збірної України Вадим Шаблій.

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"Багатьма українськими гравцями, які виступають в УПЛ, цікавляться європейські гранди. Допускаю, що в найближчому майбутньому в топ-клубі виступатимуть гравці зі Східної Європи. Думаю, шанси є у Маліновського. Сподіваюся, він і далі буде прогресувати. Маліновський вже коштує в районі 30 мільйонів, якщо не більше. Він може грати в будь-якій команді - в Челсі, Манчестер Сіті або Реалі ", - цитує Шаблія Matchtv.ru.

Малиновський перебрався в Аталанту цього літа за 13,7 мільйона євро, підписавши 5-річний контракт. До цього півзахисник виступав за Генк, в складі якого в минулому сезоні став чемпіоном Бельгії.

У поточному сезоні українець провів 13 матчів за Аталанту, відзначившись 1 голом. Аталанта йде на 5-му місці в турнірній таблиці Серії А, набравши 21 очко в 11 турах.