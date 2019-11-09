Джерело - Calciomercato.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не зміг завершити тренування команди через пошкодження.
Про це розповів головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні.
"Маліновському довелося зупинитися в четвер, він відчув дискомфорт в сідничному м'язі після удару по м'ячу. У нас проблема, ми втрачаємо багато гравців", - сказав Гасперіні.
Ступінь складності пошкодження і терміни відновлення не повідомляються.
Нагадаємо, Маліновський став найкращим гравцем Аталанти в матчі проти Кальярі