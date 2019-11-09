Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не зміг завершити тренування команди через пошкодження.

Про це розповів головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні.

"Маліновському довелося зупинитися в четвер, він відчув дискомфорт в сідничному м'язі після удару по м'ячу. У нас проблема, ми втрачаємо багато гравців", - сказав Гасперіні.