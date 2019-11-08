Нападник Олександрії: Було відчуття, що Сент-Етьєн зупиниться

Футболісти Олександрії у матчі з французьким Сент-Етьєном (2:2) у 4-му турі групового раунду Ліги Європи грали на перемогу.

Про це нападник Олександрії Денис Безбородько заявив в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

"Емоції переповнюють, такого не відчував в житті. Ще й гол забив дебютний в Лізі Європи. Але є гірчинка, адже могли виграти. На початку першого тайму було багато моментів. Нічия - непогано, але ми грали на перемогу. Було відчуття, що Сент-Етьєн зупиниться. Наша команда славиться характером, ми ніколи не здаємося. Ось і тепер вийшло забити два голи за короткий проміжок. Тренер говорив, що я повинен посилити гру. Десь виконав установку", - сказав Безбородько.