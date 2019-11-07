 Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна

Вчора 23:51 606 0
Олександрія змогла вирвати нічию у матчі із Сент-Етьєном
Олександрія вирвала нічию у матчі проти Сент-Етьєна
#Олександрія, #Ліга Європа

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 07 листопада, у матчі 4 туру Ліги Європи Олександрія приймала Сент-Етьєн.

Перший гол у матчі гості забили із пенальті, який впевнено реалізував Хазрі. Подвоїти перевагу Сент-Етьєн зміг всередині другого тайму, коли французи провели стрімку контратаку. М’яч потрапив до Камара, який відправив його у ворота.

Шанс на порятунок Олександрії подарував Денис Безбородько, який зміг заштовхати м’яч у ворота французів після вдалого відскоку перед чужою штрафною.

Нічию Олександрії подарував Задирака, якому вдався удар по воротам Сент-Етьєна.

Ліга Європи

Груповий етап, 3 тур

Група І, 07 листопада

Олександрія - Сент-Етьєн 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Хазрі (пен), 0:2 – 73 Камара, 1:2 – 84 Безбородько, 2:2 - 90+2 Задирака

Олександрія: Паньків – Мірошніченко, Бухал, Дубра, Пашаєв – Ковалець, Банада, Гречишкін – Третьяков, Шастал (Безбородько, 46), Лучкевич (Задерака, 78).

Сент-Етьен: Руфф’є – Колодзейчак, Перрін, Фофана, Дебюши – Ахолу, Юссуф, Буанга – Хазрі (Габріель Сілва, 72), Беріч (Камара, 55), Норден (Будебуз, 87).

Попередження: 23 Паньків – 43 Фофана, 68 Юссуф

Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.

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