 Шахтар - Динамо. Головне дербі країни: сьома дуель грандів за рік | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Динамо. Головне дербі країни: сьома дуель грандів за рік

Сьогодні 16:27 374 0
Шахтар - Динамо. Головне дербі країни: сьома дуель грандів за рік

Джерело - Чемпіон.

Найближчої неділі вболівальники матимуть змогу знову побачити головне дербі України.

Шахтар і Динамо зіграють у Харкові в рамках 14-го туру і це буде вже сьома зустріч команд в цьому році, якщо враховувати чемпіонат, Кубок і Суперкубок. Попередній матч відбувся зовсім недавно, 30-го жовтня, і завершився він перемогою Динамо, яке вибило донеччан з Кубка України.

У Шахтаря буде величезне бажання взяти реванш і оформити ще більший відрив від свого головного конкурента в боротьбі за чемпіонство. Нагадаємо, що зараз у гірників солідна перевага в 10 очок. А що ж стосується шансів на успіх, то аналітики Parimatch дають підопічним Луїша Каштру 57%. У Динамо на перемогу лише 20% і 23% на нічию.

Свої корективи в гру може внести те, що напередодні команди провели непрості матчі в єврокубках, але в цьому плані всі рівні. Інше питання, в якому складі вийдуть на поле Шахтар і Динамо. У донеччан, наприклад, травмований Євген Коноплянка, навряд чи ми побачимо в справі і форварда Соломона. А Алан Патрік, який забивав в середу загребському Динамо в Лізі чемпіонів, дискваліфікований. З тієї ж причини не зіграє і Сергій Сидорчук. Серед травмованих у киян Денис Бойко і Микита Бурда.

У матчі Кубка України головний тренер Динамо Олексій Михайличенко зміг знайти рецепт перемоги, зокрема, величезну роль зіграв Віктор Циганков, який вдало зіграв на позиції "десятки". І якщо в запасі у динамівців залишилися ще сюрпризи, Шахтар чекає дуже непростий матч. Разом з тим потрібно пам'ятати, що матч відбудеться в Харкові, де на руку гірникам буде підтримка трибун, що теж має велике значення.

 

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