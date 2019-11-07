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Гравець Динамо розридався після матчу з Шахтарем - його втішали пожежні

Сьогодні 14:11 1290 0
Перич до останнього не міг повірити
Гравець Динамо розридався після матчу з Шахтарем - його втішали пожежні
#Перич, #Динамо

Джерело - iSport.ua.

Захисник хорватського клубу Динамо Дино Перич був настільки засмучений  підсумковим результатом гри з Шахтарем (3:3), що розплакався біля кромки поля.

Про це повідомляє портал Jutarnji List.

Футболіст розридався, тому що не міг повірити в камбек Шахтаря. Відзначається, що втішити захисника спробували місцеві пожежні.

Спочатку український форвард Жуніор Мораес скоротив перевагу на 90+3 хвилині, а після Тете, що вийшов на заміну, успішно реалізував пенальті на 90+8 хвилині, яке заробив Андрія Пятов. 

Нагадаємо, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.

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