Гравець Динамо розридався після матчу з Шахтарем - його втішали пожежні

Перич до останнього не міг повірити

Захисник хорватського клубу Динамо Дино Перич був настільки засмучений підсумковим результатом гри з Шахтарем (3:3), що розплакався біля кромки поля.

Про це повідомляє портал Jutarnji List.

Футболіст розридався, тому що не міг повірити в камбек Шахтаря. Відзначається, що втішити захисника спробували місцеві пожежні.

Спочатку український форвард Жуніор Мораес скоротив перевагу на 90+3 хвилині, а після Тете, що вийшов на заміну, успішно реалізував пенальті на 90+8 хвилині, яке заробив Андрія Пятов.

Нагадаємо, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.