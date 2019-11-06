Шахтар вирвав нічию на останній хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 листопада, Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів на виїзді зустрічався із Динамо Загреб.

Першими рахунок у матчі відкрили "гірники". Мораес віддав передачу у штрафну на Алана Патріка, який розстріляв ворота Динамо. Майже одразу відновив рівновагу Бруно Петкович, нападник вище всіх вистрибнув у штрафній Шахтаря та замкнув флангову передачу.

Наприкінці матчу Динамо несподівано вийшло вперед, Іванушец вбіг у штрафну та потужним ударом пробив Пятова. Згодом господарі змогли провести стрімку контратаку, яку завершив Адемі на дальній стійці після прострілу Ольмо з флангу.

Шахтар зміг відквитати один м’яч стараннями Мораеса вже у доданий час, а на останній хвилині матчу Андрій Пятов пішов на подачу кутового та заробив одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Тете.

Відзначимо, що команди догравали матч у меншості, спочатку за другу жовту картку арбітр вилучив півзахисника Динамо Ніколо Моро, а через 5 хвилин аналогічне вилучення заробив Марлос.

Ліга чемпіонів

Група С, 4 тур

06 листопада

Динамо Загреб - Шахтар 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 13 Патрік, 1:1 – 25 Петкович, 2:1 - 83 Іванушец, 3:1 - 89 Адемі, 3:2 - 90+2 Мораес, 90+7 Тете (пен)

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