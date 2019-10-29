Алієв: У Росії високий рівень спорту, а в Україні - низький

Екс-гравець Динамо порівняв рівні розвитку спорту у Росії та України

Якщо порівняти Росію і Україну, у них високий рівень, а у нас низький в плані спорту.

Про це екс-гравець Динамо Олександр Алієв заявив в інтерв'ю SportArenaTV.

"У нас був футбол, а зараз вже і футболу немає. Немає ніякого виду спорту: ні волейболу, ні футболу, ні хокею. Нічого нема. Був один вид спорту - футбол, і той угробили. З цією політикою, з усім іншим. Угробили. Якщо порівняти Росію і Україну, у них високий рівень, а у нас низький в плані спорту. У нас дуже багато олігархів. Так ви створіть спорт. Створіть волейбол, хокей з м'ячем, з шайбою, футбол зробіть, побудуйте палаци, манежі. Зробіть так, щоб спорт розвивався в країні. А у нас крадуть і відвозять", - сказав Алієв.

Раніше, Алієв зазначав, що Динамо і поруч не стоїть з нинішнім Шахтарем.

Нагадаємо, Динамо розписало мирову з Карпатами.