Алієв: Динамо і поруч не стоїть з нинішнім Шахтарем

У нинішньому чемпіонаті України для донецького Шахтаря рівних немає.

Про екс-гравець Динамо Олександр Алієв заявив в інтерв'ю SportarenaTV.

"У чемпіонаті України для Шахтаря рівних немає. Динамо і поруч не стоїть. Зараз з тим нинішнім Шахтарем і поруч Динамо не варто. Вони обіграють всіх в чемпіонаті України на одній нозі.

Але я дивився матч із загребським Динамо. Хіба хорватський чемпіонат сильніший за український? Шахтарю пощастило", - сказав Алієв.