Алієв: Динамо і поруч не стоїть з нинішнім Шахтарем

Джерело - Tribuna.com.
У нинішньому чемпіонаті України для донецького Шахтаря рівних немає.
Про екс-гравець Динамо Олександр Алієв заявив в інтерв'ю SportarenaTV.
"У чемпіонаті України для Шахтаря рівних немає. Динамо і поруч не стоїть. Зараз з тим нинішнім Шахтарем і поруч Динамо не варто. Вони обіграють всіх в чемпіонаті України на одній нозі.
Але я дивився матч із загребським Динамо. Хіба хорватський чемпіонат сильніший за український? Шахтарю пощастило", - сказав Алієв.
Раніше, Шахтар та Олександрія не виявили сильнішого в 12 турі УПЛ.
Нагадаємо, Динамо розписало мирову з Карпатами.