Чайка розгромила дубль Оболоні Бровар у 18 турі Другої ліги

Господарі з 18-ої хвилини матчу грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 жовтня, Чайка з Петропавлівської Борщагівки Києво-Святошинського району Київської області на виїзді перемогла дубль Оболоні Бровар.

Гості святкували розгромну перемогу з рахунком 0:4. Зазначимо, що господарі з 18-ої хвилини матчу грали у меншості - червону картку отримав Володимир Ткач.

Чемпіонат України - Друга ліга

Група А

28 жовтня, 18 тур

Оболонь Бровар-2 - Чайка 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Касьяненко, 0:2 - 58 Касьяненко, 0:3 - 76 Долгий, 0:4 - 81 Шевчук

Раніше, Рух підписав Коробенка.

Нагадаємо, Чайка програла у Вінниці місцевій Ниві.