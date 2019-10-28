Чайка розгромила дубль Оболоні Бровар у 18 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 жовтня, Чайка з Петропавлівської Борщагівки Києво-Святошинського району Київської області на виїзді перемогла дубль Оболоні Бровар.
Гості святкували розгромну перемогу з рахунком 0:4. Зазначимо, що господарі з 18-ої хвилини матчу грали у меншості - червону картку отримав Володимир Ткач.
Чемпіонат України - Друга ліга
Група А
28 жовтня, 18 тур
Оболонь Бровар-2 - Чайка 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Касьяненко, 0:2 - 58 Касьяненко, 0:3 - 76 Долгий, 0:4 - 81 Шевчук
Раніше, Рух підписав Коробенка.
Нагадаємо, Чайка програла у Вінниці місцевій Ниві.