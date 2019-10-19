Калуш на виїзді розгромив лідера. Результати матчів 16 туру Другої ліги

Зафіксовано три розгромні перемоги з однаковим рахунком 3:0

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі Другої ліги відбулися сім матчів, у яких було зафіксовано три розгромні перемоги з однаковим рахунком 3:0.

Калуш після зміни тренера святкував перемогу і поправив своє становище. При цьому перемогли лідера групи. Полісся скористалося поразкою і вийшло на перше місце. Зазначимо, що Нива має ще матч у запасі. В іншій групі, Б , Кристал втримує лідерство, здобувши складну перемогу у Кривому Розі.

Чемпіонат України - Друга ліга

16 тур, 19 вересня

Група А

Верес - Ужгород 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Соломка, 2:0 - 9 Шестаков, 3:0 - 28 Соломка

Нива В - Чайка 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Маляренко, 2:0 - 75 Брижчук

Нива Т - Калуш 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Лебедь, 0:2 - 79 Ременюк, 0:3 - 85 Книш

Полісся - Діназ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Задерецький

Група Б

Гірник - Кристал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Лаптєв, 1:1 - 64 Сокол, 1:2 - 85 Цой

ВПК-Агро - Миколаїв-2 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Дорошенко, 2:0 - 57 Будняк, 3:0 - 79 Маргарян

Таврія - Альянс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Загинайлов, 0:2 - 54 Шарай

Вчора було зіграно ще три матчі туру.