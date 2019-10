Найкращим футболістом третього туру групового раунду Ліги Європи було визнано футболіста лондонського Арсенала Ніколя Пепе.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Пепе у матчі проти Віторії Гімараєш за 18 хвилин зміг оформити дубль та вирвав для Арсенала перемогу. Обидва свої м'ячі 24-річний івуарієць забив прямими ударами зі штрафних.

Конкурентами Пепе були - Франко Васкеса із Севільї, Усама Ідрісі із АЗ і Раян Крісті із Селтіка.

Not one but TWO free-kicks that earned @Arsenal hero Nicolas Pépé the #UEL #POTW award! 😍#POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/u5TWNfdjVa