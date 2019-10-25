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Пепе став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи

Вчора 21:11 333 0
Визначився гравець тижня у Лізі Європи
Пепе став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи
#Пепе, #Арсенал, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Найкращим футболістом третього туру групового раунду Ліги Європи було визнано футболіста лондонського Арсенала Ніколя Пепе.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Пепе у матчі проти Віторії Гімараєш за 18 хвилин зміг оформити дубль та вирвав для Арсенала перемогу. Обидва свої м'ячі 24-річний івуарієць забив прямими ударами зі штрафних.

Конкурентами Пепе були - Франко Васкеса із Севільї, Усама Ідрісі із АЗ і Раян Крісті із Селтіка.

Нагадаємо, АЗ знищив команду Григорчука.

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