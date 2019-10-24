АЗ знищив команду Григорчука, Яремчук врятував Гент. Результати 3 туру Ліги Європи

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Сьогодні, 24 жовтня, були зіграні перші матчі 3 туру Ліги Європи.
Ліга Європи
Груповий етап, 3 тур
24 жовтня
Група G
Порту - Глазго Рейнджерс 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Діаз, 1:1 – 44 Морелос
Янг Бойз – Феєноорд 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 14 Ассале (пен), 2:0 – 28 Нсамме (пен)
Група H
Лудогорець – Еспаньол 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 13 Кампусано
ЦСКА М - Ференцварош 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 86 Варга
Група I
Гент – Вольфсбург 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 3 Вергхорст, 0:2 – 24 Віктор, 1:2 – Яремчук, 2:2 – 90+4 Яремчук
Сент-Етьен – Олександрія (1:1)
Голи: 1:0 – 8 Сілва, 1:1 – 14 Сілва (автогол)
Група J
Рома - Боруссія М 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 -32 Дзаньоло, 1:1 – 90+3 Штіндль (пен)
Істанбул – Вольфсберг 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 78 Кахведжі
Група K
Бешикташ – Брага 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 38 Орта, 1:1 – 71 Наюр, 1:2 – 80 Едуардо
Слован Братислава – Вулверхемптон 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 11 Шпорар, 1:1 – 58 Се, 1:2 – 64 Хіменес
Група L
АЗ Алкмар – Астана 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 39 Компайнерс, 2:0 – 43 Боаду, 3:0 – 77 Стенгс, 4:0 - 83 Копмайнерс, 5:0 – 85 Сугавара, 6:0 – 90+2 Ідріссі
Партизан Б – Манчестер Юнайтед (0:1)
Голи: 0:1 – 43 Марсьяль