АЗ знищив команду Григорчука, Яремчук врятував Гент. Результати 3 туру Ліги Європи

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#Ліга Європи, #Яремчук, #Григорчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 жовтня, були зіграні перші матчі 3 туру Ліги Європи.

Ліга Європи

Груповий етап, 3 тур

24 жовтня

Група G

Порту - Глазго Рейнджерс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Діаз, 1:1 – 44 Морелос

Янг Бойз – Феєноорд 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Ассале (пен), 2:0 – 28 Нсамме (пен)

Група H

Лудогорець – Еспаньол 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Кампусано

ЦСКА М - Ференцварош 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 86 Варга

Група I

Гент – Вольфсбург 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 3 Вергхорст, 0:2 – 24 Віктор, 1:2 – Яремчук, 2:2 – 90+4 Яремчук

Сент-Етьен – Олександрія (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Сілва, 1:1 – 14 Сілва (автогол)

Група J

Рома - Боруссія М 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 -32 Дзаньоло, 1:1 – 90+3 Штіндль (пен)

Істанбул – Вольфсберг 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Кахведжі

Група K

Бешикташ – Брага 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Орта, 1:1 – 71 Наюр, 1:2 – 80 Едуардо

Слован Братислава – Вулверхемптон 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Шпорар, 1:1 – 58 Се, 1:2 – 64 Хіменес

Група L

АЗ Алкмар – Астана 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 39 Компайнерс, 2:0 – 43 Боаду, 3:0 – 77 Стенгс, 4:0 - 83 Копмайнерс, 5:0 – 85 Сугавара, 6:0 – 90+2 Ідріссі

Партизан Б – Манчестер Юнайтед (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Марсьяль

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