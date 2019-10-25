Шахтар і Олександрія зійдуться в центральному матчі туру

Джерело - Чемпіон.

В 12-му турі Прем'єр-ліги центральний матч відбудеться в Харкові. Саме там зійдуться наші представники в єврокубках Шахтар і Олександрію.

Напередодні команди провели непрості матчі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, де зіграли внічию. І якщо для гірників це була скоріше втрата двох очок, то команда Володимира Шарана досить несподівано повернулася з Франції не з порожніми руками.

Взагалі, тиждень для Олександрії видалася на рідкість важким. Спочатку матч з Динамо, потім з Сент-Етьєном і ось тепер Шахтарем. Про це раніше навіть говорили в тренерському штабі команди, а також відзначали, що всюди постараються зіграти в повну силу.

Нагадаємо, що Олександрія в чемпіонаті України зараз займає четверте місце, випереджаючи Зорю внаслідок кращої різниці голів та відстаючи від Десни всього на один бал. Шахтар в турнірній таблиці відчуває себе більш комфортно, команда йде на першому місці з відривом від Динамо у 10 очок. Тому, багато чого буде залежати саме від того, як донеччани налаштуються на гру, але, в будь-якому випадку, ймовірність того, що Олександрія зможе розжитися очками невелика. Аналітики Parimatch дають всього 8% на перемогу підопічних Шарана і 14% на нічию.

Олександрія в рамках Прем'єр-ліги провела з Шахтарем 19 матчів і змогла лише один раз перемогти і один раз зіграти внічию. Втім, в інших випадках гірники хоч і перемагали, але далеко не завжди це робили без проблем. Олександрія кожен раз віддає залікові бали неохоче і з боєм. І нехай шанси на стороні гірників, але легким цьому матч для чемпіона України точно не буде.