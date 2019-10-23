Сент-Етьєн - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сент-Етьєн (Сент-Етьєн, Франція) — Олександрія (Олександрія, Україна)

Ліга Європи, груповий етап. Група I, 3 тур

Стадіон: Стадіон Жоффруа Рішар. 19:55

Трансляція: телеканал Футбол 2

Текстова трансляція на Чемпіоні

Головний арбітр: Еспен Ескос (Норвегія)

Асистенти арбітра: Йон-Міхаель Кнутсен, Ейстейн Іттерланд

Четвертий рефері: Рохіт Сагг

Аутсайдери групи I зберігають непогані шанси на вихід в плей-оф. Команда Володимира Шарана, як для дебютанта, досить впевнено проводить єврокубкову кампанію. Природно, не вистачає досвіду, тому й поїхали ні з чим з Вольфсбурга і не змогли дотиснути Гент у Львові. Очевидно, що висновки зроблені. Колишній боязкості в грі все менше. Що і підтвердив останній матч Олександрії. У Києві з Динамо гості могли розраховувати і на більш сприятливий результат. Моменти для взяття воріт були, але підвела реалізація - 1:0.

Сент-Етьєн поступово прийшов до тями. Після 7-матчевої безвиграшної серії прийшла 4-матчева безпрограшна. Французький клуб зіграв удома внічию з Вольфсбургом, а в Лізі 1 здобув 3 перемоги поспіль і піднявся в середину турнірної таблиці. Були биті Нім, Ліон і Бордо з однаковим рахунком - 1:0. Останні 6 матчів Сент-Етьєн забиває і завжди один м'яч.

Факти:

- Олександрія вперше зіграє у Франції;

- Статистика Сент-Етьєна в матчах з українськими командами: В3 Н1 П2;

- Сент-Етьєн" вдома від українських клубів ще не пропускав (В2 Н1);

- В обох команд по одному очку після двох матчів;

- Олександрія ще жодного разу не перемагала на виїзді в Європі (Н2 П2), забивши в чотирьох матчах три голи і пропустивши сім

Орієнтовні склади:

Сент-Етьєн: Руфф'є - Саліба, Фофана, Перрен, Паленсія - М'Віла, Юссуф, Буанга, Будебуз, Хазрі, Абі.

Олександрія: Паньків - Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошніченко - Лучкевич, Банада, Гречишкін, Довгий, Третьяков - Сітало.

Прогноз Чемпіона: 1:1