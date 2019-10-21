Гарет Бейл і Лука Модрич продовжують відновлюватися після травм

Завтра, 22 жовтня, мадридський Реал зіграє на виїзді проти Галатасарая у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів без двох своїх лідерів.

Про це повідомляє AS.

У цьому матчі іспанському клубу не допоможуть Гарет Бейл і Лука Модрич. Гравці отримали травми в своїх збірних і тепер продовжують відновлюватися.

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Крім того в лазареті все ще знаходяться Начо Фернандес, Лукас Васкес і Марко Асенсіо.

Раніше повідомлялося, що Бейл і Модрич травмувалися у матчі Уельс – Хорватія.