Бейл може повернутися до Англії

МЮ може орендувати гравця Реалу

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл може бути орендований англійським Манчестер Юнайтед у січні.

Про це повідомляє Talksport.

Переїзд Бейла на Олд Траффорд став більш ймовірним через черговий конфлікт із тренером Реала. Влітку вихованець Саутгемптона міг опинитися в Китаї Бейл розлютився на босів Реала через зрив трансферу в Китай. Керманич мадридців публічно натякав, що Бейл не має майбутнього на Бернабеу, проте сезон 2019/20 той розпочав гравцем основної обойми Реала.

У нинішньому сезоні в активі Гарета Бейла 6 матчів у Ла-Лізі, в яких він забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Раніше, Жезус зацікавив Реал.

Нагадаємо, Бензема погодив новий контракт з Реалом.