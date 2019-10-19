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Челсі здолав Ньюкасл. Результати матчів 9 туру АПЛ

Сьогодні 19:37 167 0
Господарі здобули три перемоги і було три нічиї
Челсі здолав Ньюкасл. Результати матчів 9 туру АПЛ
#Челсі, #Ньюкасл

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі англійської АПЛ відбулися шість матчів.

Астон Віла і Лестер святкували вольові перемоги. В обох матчах господарі зрівнювали рахунки наприкінці перших таймів. Тоттенгем врятував матч з Вотфордом. Матч Борнмут - Норвіч завершився без забитих голів. 

Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 19 жовтня 
Астон Віла - Брайтон 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 21 Вебстер, 1:1 - 45+2 Гріліш, 2:1 - 90+4 Таргетт
 
Борнмут - Норвіч 0:0 
Вулвергемптон - Саутгемптон 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Інгс, 1:1 - 61 Хіменес
 
Лестер - Бернлі 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Вуд, 1:1 - 45 Варді, 2:1 - 74 Тілеманс
 
Тоттенгем - Вотфорд 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Дукуре, 1:1 - 86 Аллі
 
Челсі - Ньюкасл 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 73 Алонсо
 
 
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