Челсі здолав Ньюкасл. Результати матчів 9 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 9-му турі англійської АПЛ відбулися шість матчів.
Астон Віла і Лестер святкували вольові перемоги. В обох матчах господарі зрівнювали рахунки наприкінці перших таймів. Тоттенгем врятував матч з Вотфордом. Матч Борнмут - Норвіч завершився без забитих голів.
Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 19 жовтня
Астон Віла - Брайтон 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 21 Вебстер, 1:1 - 45+2 Гріліш, 2:1 - 90+4 Таргетт
Борнмут - Норвіч 0:0
Вулвергемптон - Саутгемптон 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Інгс, 1:1 - 61 Хіменес
Лестер - Бернлі 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Вуд, 1:1 - 45 Варді, 2:1 - 74 Тілеманс
Тоттенгем - Вотфорд 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Дукуре, 1:1 - 86 Аллі
Челсі - Ньюкасл 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 73 Алонсо
Раніше, Челсі зацікавився Маліновським.
Нагадаємо, Реал хоче обміняти Хамеса на Канте.