Челсі зацікавився Маліновським

Маліновський може перебратися до Лондона

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник італійської Аталанти та збірної України Руслан Маліновський потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі.

Про це повідомляє Sport Arena.

На атакувального хавбека звернув увагу один із тренерів англійського клубу Клод Макелеле, який мав нагоду ще раз оцінити гравця у матчі збірних України та Португалії.

За цим поєдинком Макелеле спостерігав наживо, прибувши до України на відкриття школи мадридського Реалу. Про інтерес лондонців до Малиновського розповів віце-президент ГО Епіцентр-дітям, який виступає партнером іспанського клубу в реалізації проекту в Україні, Тарас Герега.

"Макелеле подивився матч Україна-Португалія і сказав, що подзвонить у Челсі з приводу гри Маліновського. Клод сказав: “Буду говорити Френку Лемпарду. Я бачу у центрі поля зв’язку Канте-Жоржиньо-Маліновський. Я стежу за ним два роки. І вже розповідав про нього скаутам Челсі", - розповів Герега в інтерв’ю YouTube-каналу Бомбардир. "Добре пам’ятаю Маліновського. Він дуже добре грав у Бельгії. Не просто так італійська команда купила його. Це дуже розумний футболіст. Тому не дивно, що він у збірній веде гру, робить різницю. У Маліновського є все для класного сучасного півзахисника – перший пас, розуміння гри, стандарти. Він дуже кваліфікований футболіст. І такого гравця знайти непросто. В сучасному футболі часто матчі виграються за рахунок стандартів. Надзвичайно важливо в команді мати людину, яка вміє витискати максимум зі стандартних положень", - відзначив Макелеле.

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