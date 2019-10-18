Зірваний матч Першої ліги буде дограний при пустих трибунах

Дата догравання буде визначена пізніше

Матч 12-го туру Першої ліги між Балканами і Чорноморцем, який відбувся 7 жовтня, не дограли до кінця.

Про це повідомляє прес-служба Балкан.

Всьому виною фанати гостей, які змусили суддю припинити гру.

У підсумку, справа була передана в Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, який сьогодні прийняв рішення щодо зірваного матчу.

Поєдинок, який був зупинений через заворушення на 71-й хвилині (1:1), буде дограний на стадіоні імені Бориса Тропанця при порожніх трибунах. Точна дата догравання буде визначена пізніше.

Раніше, очолив Чорноморець Остап Маркевич, який на початку жовтня припинив співпрацю з Агробізнесом.