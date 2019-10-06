Причина відставки українського наставника наразі невідома

Агробізнес розірвав контракт із головним тренером команди Остапом Маркевичем за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Агробізнес дякує Остапу Мироновичу Маркевичу за роботу в нашому клубі та бажає успіхів у подальшій тренерській кар’єрі", - йдеться у повідомленні клубу.

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Агробізнес програв два останні матчі у Першій лізі. Попри це команда перебуває у групі лідерів та відстає від першої сходинки лише на три очки.

Відзначимо, що Остап Маркевич є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Маркевича.

Нагадаємо, Інгулець переміг лідера Першої ліги.