Джерело - fcab.com.ua.
Агробізнес розірвав контракт із головним тренером команди Остапом Маркевичем за взаємною згодою сторін.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Агробізнес дякує Остапу Мироновичу Маркевичу за роботу в нашому клубі та бажає успіхів у подальшій тренерській кар’єрі", - йдеться у повідомленні клубу.
Актуально: Перемога Волині та втрата очок Металістом 1925 у 12 турі Першої ліги
Агробізнес програв два останні матчі у Першій лізі. Попри це команда перебуває у групі лідерів та відстає від першої сходинки лише на три очки.
Відзначимо, що Остап Маркевич є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Маркевича.
Нагадаємо, Інгулець переміг лідера Першої ліги.