Рома домоглася скорочення дискваліфікації Фонсеки

Пропустить не два, а один матч

Наставник Роми Паулу Фонсека був дискваліфікований на дві гри за поведінку після матчу 7-го туру Серії А проти Кальярі, але пропустить лише один.

Про це повідомляє ilsussidiario.net.

Римський клуб подав апеляцію на це рішення, яка була розглянута сьогодні. В результаті аргументи Роми і самого Фонсеки були взяті до уваги, а термін дискваліфікації скорочений з двох до одного матчу.

Завдяки цьому рішенню Фонсека пропустить найближчий поєдинок Роми проти Сампдорії, зате зможе бути присутнім в технічній зоні на грі проти Мілана.

Відзначимо, що спочатку керівництво Роми не сподівалося на повне скасування дискваліфікації, а намагалося добитися саме її скорочення.