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Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі

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Сергій Ребров прокоментував перспективи Андрія Шевченка у ролі тренера
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
#Ребров, #Шевченко, #Євро-2020

Джерело - football.ua.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може продовжити кар’єру у серйозному клубів.

Про це розповів тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

"Перш за все, я хочу побажати Андрію удачі і привітати його з хорошими результатами в національній збірній України, оскільки він вивів команду на чемпіонат Європи. Наші тренерські кар'єри знаходяться в схожій фазі. Ми обидва - на ранніх етапах свого розвитку. Мені здається, що він, як і я, не хоче, щоб нас порівнювали.

Що стосується його роботи, я віддаю перевагу роботі на клубному рівні, а не в збірній. Мені потрібно кожен день перебувати в контакті з гравцями. Андрій працює в іншій ролі, але я впевнений, що ми скоро побачимо його на чолі серйозного футбольного клубу", - відзначив Ребров.

Раніше, Яремчук вказав на перевагу Реброва.

Нагадаємо, Ребров порекомендував Олімпіку нового головного тренера.

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