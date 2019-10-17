Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може продовжити кар’єру у серйозному клубів.

Про це розповів тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

"Перш за все, я хочу побажати Андрію удачі і привітати його з хорошими результатами в національній збірній України, оскільки він вивів команду на чемпіонат Європи. Наші тренерські кар'єри знаходяться в схожій фазі. Ми обидва - на ранніх етапах свого розвитку. Мені здається, що він, як і я, не хоче, щоб нас порівнювали.

Що стосується його роботи, я віддаю перевагу роботі на клубному рівні, а не в збірній. Мені потрібно кожен день перебувати в контакті з гравцями. Андрій працює в іншій ролі, але я впевнений, що ми скоро побачимо його на чолі серйозного футбольного клубу", - відзначив Ребров.