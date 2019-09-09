Сергій Ребров має перевагу над іншими українськими тренерами у тактиці.

Про це розповів нападник збірної України та Гента Роман Яремчук.

"Коли грав за Динамо, мені подобався Ребров, його вимоги. Дуже схожа ситуація за збірну, тільки в національній команді все ще досконаліше, можливо, через італійських тренерів. Ребров на голову сильніше за інших українських тренерів в тактичному плані", – розповів Яремчук.