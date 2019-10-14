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Збірну України чекає випробування чемпіонами Європи

Сьогодні 10:07 431 0
Збірну України чекає випробування чемпіонами Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 жовтня, буде особливим святом для столичних уболівальників. На них чекатиме матч збірної України, яка не грала в Києві цілих два роки. Тоді команда Андрія Шевченка зустрічалася у відборі ЧС-2018 з хорватами, майбутніми фіналістами мундіалю. Тепер же нас чекає гра проти португальців, діючих чемпіонів Європи.

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Матчем саме з цим суперником для збірної України почався відбір Євро-2020. Нічийний результат тієї гри став для багатьох сенсаційним і, якщо вдасться його повторити або поліпшити, це буде означати для нас, що можна готуватися до поїздки на першість Європи.

Шанси команди Андрія Шевченка непогані, по 32% як на перемогу, так і нічию від аналітиків Parimatch проти 36% на успіх Португалії.

Фернанду Сантуш уже дав зрозуміти, що матч з Україною для нього принциповий і заявив, що його влаштує тільки перше місце у відборі, а за друге нехай б'ються Україна і Сербія. Не став відставати і Роналду, Кріштіану зазначив, що їде до Києва, щоб прославити свою команду і перемогти. З мотивацією у португальця дійсно ніколи не було проблем, подивимося, чи допоможе йому це в досягненні бажаного результату. Адже протистояння явно вийде напруженим.

В цілому, Португалія підходить до матчу без особливих кадрових проблем, якщо тільки не брати до уваги травму півзахисника Бенфіки Рафи Сілви. Втім, це не головна проблема команди. Судячи з ажіотажу навколо матчу, трибуни Олімпійського будуть заповнені вщерть. А це означає, що палка підтримка збірної України гарантована.

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