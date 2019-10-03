Сантуш: Португалія повинна виграти групу, а Сербія і Україна нехай розбираються між собою

Мій профіль
Динамо не змогло здолати Лугано у 2 турі Ліги Європи
Вчора 23:50 381
Лугано - Динамо Київ 0:0. Як це було
Вчора 23:50 6774
Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи
Вчора 21:50 282
Олександрія - Гент 1:1. Як це було
Вчора 21:45 3355
Лугано - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 21:32 15374
Олександрія - Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 19:30 6896
Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 13:17 1518
Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Вчора 08:00 2632
Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу
02.10.2019 21:40 1518
Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open
02.10.2019 20:14 2690
Навколо спорту
Блоги
Реал забив у ворота Брюгге, але, здається там було поза грою
Реал забив у ворота Брюгге, але, здається там було поза грою Андрій Твердохліб
01.10.2019 21:23 553
Аталанта відкрила рахунок у матчі з Шахтарем
Аталанта відкрила рахунок у матчі з Шахтарем Андрій Твердохліб
01.10.2019 20:28 1112
Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем
Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем Андрій Твердохліб
01.10.2019 18:44 906
Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті
Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті Valeriy Ruchka
01.10.2019 15:52 2651
Політ у космос. Відео феноменального стрибка Ярослави Магучіх
Політ у космос. Відео феноменального стрибка Ярослави Магучіх Андрій Твердохліб
01.10.2019 13:27 3318 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:22 Футбол Лугано - Динамо 0:0. Огляд матчу 42
00:12 Футбол Михайличенко розповів про травму Бойка 176
00:06 Футбол ПСВ розгромив Русенборг. Результати матчів 2 туру Ліги Європи 137
3 Жовтня 2019
23:57 Футбол Яремчук: У грі з Олександрією нам не вистачило Безуса 180
23:50 Футбол Лугано - Динамо Київ 0:0. Як це було 6774
23:50 Футбол Динамо не змогло здолати Лугано у 2 турі Ліги Європи 381
23:38 Футбол Паньків: Пропущений гол - чисто моя помилка 418
23:32 Блог Матч Лугано - Динамо відвідала принизливо мала кількість уболівальників 751
23:21 Футбол Сантуш: Португалія повинна виграти групу, а Сербія і Україна нехай розбираються між собою 576
23:13 Футбол Матч Ліги Європи перерваний через прапор Вірменії 916
22:59 Футбол Шаран: Якби ми раніше зрівняли рахунок, то було б більше шансів перемогти 217
22:52 Футбол Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом 566
22:45 Футбол Астана - Партизан 1:2. Огляд матчу 218
22:38 Футбол Олександрія - Гент 1:1. Огляд матчу 275
22:31 Футбол Манчестер Юнайтед не зміг перемогти АЗ. Результати матчів 2 туру Ліги Європи 410
21:50 Футбол Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи 282
21:45 Футбол Олександрія - Гент 1:1. Як це було 3355
21:44 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Білий Барс у регулярному чемпіонаті 222
21:40 Блог Олександрія забила історичний гол в Лізі Європи 406
21:32 Пряма трансляція Лугано - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 15374
21:30 Футбол Родрігес і Шепелев вийдуть у старті Динамо на матч з Лугано 297
21:03 Футбол Олександрія - Гент: відео голів 1526
20:51 Футбол Футболіст збірної України може прийняти російське громадянство 1828
20:18 Футбол Барселона може підписати півзахисника Динамо 808
19:45 Футбол Астана Григорчука програла Партизану у 2 турі Ліги Європи 220

Сантуш: Португалія повинна виграти групу, а Сербія і Україна нехай розбираються між собою

Вчора 23:21 576 0
Наставник португальців про наступні матчі
Сантуш: Португалія повинна виграти групу, а Сербія і Україна нехай розбираються між собою
#Україна, #Португалія

Джерело - UA-футбол.

Збірна Португалії повинна перемагати Україну і посісти перше місце у групі відбору 2020.

Про це наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш заявив сайту місцевої федерації футболу.

"Проти Люксембургу буде дуже складна гра. Якщо не звертати увагу на прізвища, то можна побачити, що у них досвідчений тренер і команда високої якості. Люксембург 90 хвилин стримував Україну і пропустив в самому кінці. Результат того матчу міг бути зовсім іншим.

Всі ми знаємо, наскільки сильна Україна, але наша мета - виграти обидва матчі. Ми повинні перемагати і посісти перше місце, щоб довести, що ми готові грати на великих турнірах. Тим більше, що нам належить захист титулу.

Сербія? Я не повинен про них думати. Ми виграли у них на виїзді, і тепер мене турбує лише моя команда. Все в наших руках. Ми повинні вигравати групу, а Сербія з Україною в останньому турі нехай розбираються між собою" - зазначив Сантуш.

Нагадаємо, що 11-го жовтня Португалія зіграє вдома з Люксембургом, а через три дні в Києві зустрінеться з Україною.

Раніше, УАФ закликає до FAIR PLAY у реалізації квитків на матчі збірної України.

Нагадаємо, квитки на матч Україна - Португалія з рук у спекулянтів не дозволять потрапити на стадіон.

Коментарі ()