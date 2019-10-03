Сантуш: Португалія повинна виграти групу, а Сербія і Україна нехай розбираються між собою

Збірна Португалії повинна перемагати Україну і посісти перше місце у групі відбору 2020.

Про це наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш заявив сайту місцевої федерації футболу.

"Проти Люксембургу буде дуже складна гра. Якщо не звертати увагу на прізвища, то можна побачити, що у них досвідчений тренер і команда високої якості. Люксембург 90 хвилин стримував Україну і пропустив в самому кінці. Результат того матчу міг бути зовсім іншим.

Всі ми знаємо, наскільки сильна Україна, але наша мета - виграти обидва матчі. Ми повинні перемагати і посісти перше місце, щоб довести, що ми готові грати на великих турнірах. Тим більше, що нам належить захист титулу.

Сербія? Я не повинен про них думати. Ми виграли у них на виїзді, і тепер мене турбує лише моя команда. Все в наших руках. Ми повинні вигравати групу, а Сербія з Україною в останньому турі нехай розбираються між собою" - зазначив Сантуш.