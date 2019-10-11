Екс-гравця збірної України здивували висловлювання тренера Литви

Джерело - footballua.tv.
Збірна України має показати гарний футбол та добитися позитивного результату у матчі з Литвою у відборі на Євро-2020.
Про це розповів екс-гарвець збірної України Сергій Валяєв.
"Читав інтерв'ю гравців і тренера збірної Литви. Вони їдуть сюди за очками. Я, чесно кажучи, дуже цьому здивувався. Нашим хлопцям потрібно бути готовими дати бій, показати хорошу гру.
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З такою відмінною підтримкою, як в Харкові, наші гравці здатні і показати хороший футбол, і домогтися позитивного результату", - розповів Валяєв.
Нагадаємо, наставник Литви хоче взяти очки у матчі із Україною.