Збірна Литви прагне заробити очки у матчі відбору Євро-2020 із Україно.

Про це розповів головний тренер Литви Вальдас Урбонас

"Незважаючи на те, що команди виконуватимуть різні завдання, на нас очікує важливий матч. Ми прогнитимемо заробити очки. Україна — сильна команда, у чому ми пересвідчилися під час першого поєдинку, у Вільнюсі. Ми проаналізували ту гру і, сподіваємося, не повторимо помилок", - розповів Урбонас.