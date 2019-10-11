Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє з командою Литви в рамках відбору Євро-2020.

Нагадаємо, що 7 вересня, підопічні Андрія Шевченка вже святкували перемогу 3:0 на виїзді і тепер повинні закріпити цей результат вдома на харківському стадіоні ОСК Металіст. До речі, очікується, що гімн перед грою виконає DZIDZIO. Будемо сподіватися, що вболівальники не підкачають і прийдуть, щоб зарядити наших футболістів на перемогу.

Збірна України після половини матчів групового етапу посідає перше місце, а Литва йде останньою. Тільки це говорить про істотну різницю між командами. Втім, коли супернику втрачати нічого, він цілком може піднести сюрприз. Тут також потрібно враховувати той факт, що в понеділок на нас чекає матч з португальцями - діючими чемпіонами Європи. Це може позначитися як на настрої, так і на складі.

Хоча, навряд чи варто чекати сенсації, до того ж і прогнози обнадійливі.

Аналітики Parimatch не тільки дають 90% на перемогу збірної України, але і чекають ще однієї перемоги з великим рахунком. 58% на те, що наша команда заб'є більше двох м'ячів.

Шанси Литви на більш ніж один гол - 9%. До того ж матч проводитиме австрійський суддя Гаральд Лехнер, збірна України з ним у відборі ЧС-2014 перемагала Сан-Марино 8:0 на виїзді.

Нагадаємо, для виходу на Євро-2020 нам буде достатньо набрати чотири очки в двох найближчих матчах. Так, це не гарантує першого місця в групі, але й на це у нас шанси дуже непогані.