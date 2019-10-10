Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

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Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна
Вчора 06:14 4501
Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 11:36 193
Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA
Вчора 21:35 383
Миколенко повернувся у склад збірної України
Вчора 21:05 512
Продексім стартував із нічиї у Лізі чемпіонів
Вчора 20:45 879
Усик: Ми готуємося до битви
08.10.2019 23:24 1247
Шевченко: Надіюсь ми потрапимо на Євро-2020
08.10.2019 20:26 1828
Суперником Усика стане американець Візерспун
08.10.2019 20:05 2660
Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест
08.10.2019 07:24 8066
Українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду
07.10.2019 22:17 756
Навколо спорту
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Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці Valeriy Ruchka
08.10.2019 13:20 960
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:59 1543 2
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:01 700
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1216
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 527 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2141
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 923
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:05 727 1
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук Андрій Твердохліб
06.10.2019 21:11 6267 1
Михайлюк закинув неймовірий триочковий на тренування Детройта
Михайлюк закинув неймовірий триочковий на тренування Детройта Valeriy Ruchka
06.10.2019 17:31 698
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Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 11:13 526724
Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 1 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

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Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

  Дивіться: Збірна України програла у чвертьфіналі чемпіонату світу

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо,  всесвітньовідомий бренд став новим титульним спонсором Шахтаря.