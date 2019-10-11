Шахов не потрапив до заявки збірної України на матч з Литвою

Джерело - УАФ.
Стала відома заявка збірної України на матч проти Литви в кваліфікації Євро-2020.
Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін
Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко
Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.
У заявку не потрапив хавбек Євген Шахов.
Матч розпочнеться о 21.45. Зустріч буде транслювати телеканал Україна.
Нагадаємо, наставник Литви хоче взяти очки у матчі із Україною.
Раніше, Миколенко повернувся у склад збірної України.