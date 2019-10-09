Кристал переміг дубль Чорноморця у 14 турі Другої ліги

Вольова перемога гостей

Джерело - Чемпіон.

Програму 14-го туру Другої ліги з футболу відкривав матч в Одесі між дублем Чорноморця і херсонським Кристалом.

Лідер групи Б Кристал першим пропустив у звітному матчі. Наприкінці першого тайму Сергій Цой зрівняв рахунок. На 57-ій хвилині Владислав Апостолюк вивів вперед херсонців.

Після цього матчу Кристал набрав 34 очка і продовжує втримувати лідерство у групі Б, у своїх 13 матчах здобувши 11 перемог.

Чемпіонат України – Друга ліга

Група Б

14 тур, 9 жовтня

Чорноморець-2 – Кристал 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Цуркан, 1:1 – 45 Цой, 1:2 – 57 Апостолюк

Нагадаємо, Матч Балкани – Чорноморець перервали через заворушення на трибунах. Тренер Балкан же звинуватив фанів Чорноморця у зриві матчу.