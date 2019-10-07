Тренер Балкан звинуватив фанів Чорноморця у зриві матчу

Джерело - ФК Балканы.
Уболівальники Чорноморця сплановано зірвали матч 12 туру Першої ліги між Балканами та Чорноморцем.
Про це розповів головний тренер Балкан Андрій Пархоменко.
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"Напевно, це була спланована акція. Який сенс ультрас було це робити? Добре, коли є уболівальники. Але те, що сталося, трохи свято зіпсувало. Була класна гра зі сторони двох команд", - розповів Пархоменко.
Нагадаємо, Інгулець розгромив Чорноморець.