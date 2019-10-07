Коноплянка: Хотів повернути до роздягальні СК Дніпро-1

Джерело - football.ua.
Перед матчем Шахтар - СК Дніпро-1 (2:0) один із співробітників стадіону ледь не відвів Євгена Коноплянку до роздягальні господарів.
Про це сам футболіст заявив в програмі Профутбол.
"Та скільки можна повторюватися, що для мене це рідне місто і другий будинок? Що ще додавати?
Один із співробітників стадіону запитав чи мене туди, Маючи на увазі роздягальню для команди господарів. Була така реакція, так. Хотів туди повернути", - зізнався Євген.
Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України.