Коноплянка: Хотів повернути до роздягальні СК Дніпро-1

Перед матчем Шахтар - СК Дніпро-1 (2:0) один із співробітників стадіону ледь не відвів Євгена Коноплянку до роздягальні господарів.

Про це сам футболіст заявив в програмі Профутбол.

"Та скільки можна повторюватися, що для мене це рідне місто і другий будинок? Що ще додавати?

Один із співробітників стадіону запитав чи мене туди, Маючи на увазі роздягальню для команди господарів. Була така реакція, так. Хотів туди повернути", - зізнався Євген.