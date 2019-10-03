Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.
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В боротьбу за Кубок України 2019/20 вступають гранди – Динамо та Шахтар. Вони та ще 14 команд дізналися суперників в 1/8 фіналу турніру.
Динамо та Шахтар зіграють між собою вже в 1/8 фіналу. Матч відбудеться у Києві на НСК Олімпійський.
У церемонії жеребкування взяли участь легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук. Базова дата поєдинків цієї стадії – 30 жовтня.
Результати жеребкування:
Колос - Ворскла
Минай-Закарпаття - Львів
Миколаїв - Десна
Альянс - Гірник-Спорт
Динамо - Шахтар
Інгулець - Дніпро-1
Маріуполь - Олімпік
Олександрія - Зоря