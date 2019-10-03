Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України

Динамо та Шахтар зіграють між собою вже в 1/8 фіналу

Джерело - Чемпіон.

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.

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В боротьбу за Кубок України 2019/20 вступають гранди – Динамо та Шахтар. Вони та ще 14 команд дізналися суперників в 1/8 фіналу турніру.

Динамо та Шахтар зіграють між собою вже в 1/8 фіналу. Матч відбудеться у Києві на НСК Олімпійський.

У церемонії жеребкування взяли участь легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук. Базова дата поєдинків цієї стадії – 30 жовтня.

Результати жеребкування:

Колос - Ворскла

Минай-Закарпаття - Львів

Миколаїв - Десна

Альянс - Гірник-Спорт

Динамо - Шахтар

Інгулець - Дніпро-1

Маріуполь - Олімпік

Олександрія - Зоря