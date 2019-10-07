Шевчук: Перші 20 хвилин Аталанта вбивала Шахтар

Донецький Шахтар вичавив максимум для себе з матчу ЛЧ з Аталантою.

Про це В'ячеслав Шевчук заявив в ефірі програми Великий футбол.

"Я був на стадіоні і спостерігав за тим, що відбувається. Проти італійських клубів завжди складно грати, тому чекав непростий поєдинок. Тактика закладена в ДНК італійців, але я вперше побачив таку структуру гри від команди з Бергамо. Я був здивований, що команда грає без взаємної страховки, кожен гравець Аталанти відповідав за свого опонента.

Перші 20 хвилин Аталанта вбивала Шахтар, "гірникам" було дуже складно створити структуру гри. Шахтар відійшов від своєї моделі гри, команда сідала в оборону і грала на контратаках. Порятунок Пятова при пенальті добре вплинув на Шахтар, додав впевненості команді. Аталанту потрібно було атакувати з глибини, використовувати вільний простір.

Гра Аталанти базується на великих фізичних кондиціях, я знаю, що Гасперіні шанувальник роботи Валерія Лобановського. Потрібно відзначити Соломона і Додо, які вийшли на заміну. Шахтар вичавив максимум для себе з цього поєдинку. Додо вчасно включився на фланзі, увійшов в зону і віддав гольову передачу на Соломона, який реалізував свій момент", - сказав Шевчук.