Барселона - Севілья: онлайн-трансляція матчу Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 жовтня, в рамках восьмого туру першості Іспанії з футболу каталонська Барселона зустрінеться з Севільєю.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Камп Ноу.

В Україні матч покаже телеканал Футбол 1. Також трансляція буде доступною на відеоресурсі MEGOGO та на нашому сайті.

Барселона і Севілья мають рівну кількість набраних очок за підсумками семи турів Ла-Ліги - по 13. Та команда, яка переможе в цьому матчі, зможе зайняти друге місце в турнірній таблиці чемпіонату і наблизитися до Реала на відстань 2 очок.

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