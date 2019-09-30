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Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Сьогодні 10:52 6314
Рейтинг WTA: Ястремська встановила черговий особистий рекорд, прорив Завацької і Костюк
Сьогодні 10:43 14262
Київ-Баскет зазнав розгромної поразки й вилетів з Ліги чемпіонів
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Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 22:58 37506
Зоря розгромила Олімпік у 9 турі УПЛ
Вчора 21:21 610
Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція. НАЖИВО
Вчора 21:21 5382
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Вчора 20:29 22046 1
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Гол динамівця Антунеша у ворота Говарда, від якого Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
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Великі платники податків: навіщо Україні професійний бокс? Valeriy Ruchka
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Про матч Динамо - Дніпро-1 та велике інтерв'ю Мілевського - Профутбол за 29 вересня
Про матч Динамо - Дніпро-1 та велике інтерв'ю Мілевського - Профутбол за 29 вересня Valeriy Ruchka
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Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 1 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

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Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо,  всесвітньовідомий бренд став новим титульним спонсором Шахтаря.