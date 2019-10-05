У матчі було забито 7 голів

Джерело - Футбол 24.

УЄФА покарав Ліверпуль через поведінку фанатів після поєдинку Ліги чемпіонів із Зальцбургом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Переможці ЛЧ отримали штраф на суму 5 тисяч євро.

Причиною покарання стало те, що фанати "червоних" після закінчення гри вибігли на поле, щоб просити футболки у гравців команди.

Раніше відбувся ще один неприємний інцидент – один з вболівальників спробував вибігти на газон під час гри, однак стюарди встигли його зупинити.

Австрійці також не обійшлися без санкцій від УЄФА – фанати Зальцбурга дозволили собі використання піротехніки, чим завдали фінансових збитків своєму клубу.



Нагадаємо, Ліверпуль з труднощами здолав Шеффілд Юнайтед.