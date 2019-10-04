Назвали найкращого гравця Динамо у матчі проти Лугано

Найкориснішими гравцями поєдинку стали воротарі обох команд

Найкориснішим гравцем Динамо у матчі проти Лугано став Гергій Бущан.

За версією авторитетного статистичного ресурсу InStat.

Актуально: Лугано - Динамо 0:0. Огляд матчу

Найкориснішими гравцями поєдинку за оцінками компанії InStat стали воротарі обох команд. Голкіпер Лугано Ноам Бауманн має найкращий показник серед усіх гравців, які взяли участь у матчі – 295 балів.

У Динамо найкращим став Георгій Бущан (271 бал), в активі якого чотири відбитих удари. До трійки найбільш ефективних футболістів київської команди також увійшли Віталій Миколенко (269) і Віктор Циганков (260).

Нагадаємо, поєдинок Лугано – Динамо завершився без забитих м'ячів. Після двох турів у активі киян чотири очки, а у швейцарців всього один заліковий пункт.