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Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи

Вчора 23:50 1057 0
Матч без забитих м'ячів
Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи
#Динамо, #Лугано

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі групового раунду Ліги Європи київське Динамо на виїзді не змогло перемогти Лугано.

Ще не розпочався матч, а тренерському штабу Динамо прийшлося вирішувати проблему - на тренуванні травмувався голкіпер Бойко. Його у старті замінив Бущан, а молодий Кучерук потрапив до заявки.

На 11-ій хвилині матчу господарі могли відкрити рахунок, але киян врятував каркас воріт. Кендзьора і Миколенко відповіли моментами, але безуспішно. Перед перервою свої моменти не реалізували Сидорчук і Родригес.

Після перерви команди обмінялися небезпечними моментами - Кендзьора і Віктор завершували атаки відповідно у гостей і господарів. На 88-ій хвилині після удару Марича киян врятувала поперечина воріт. 

Ліга Європи 
2 тур, 3 жовтня
Група В

Лугано - Динамо 0:0

Раніше, Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи. Ференцварош зазнав домашнього розгрому від болгар.

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