УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив список найкращих голів тижня у другому турі найпрестижнішого євротурніру.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Актуально: Ліверпуль і Зальцбург влаштували гольову феєрію. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів
У число претендентів увійшли:
Садіо Мане (Ліверпуль) – за результативний постріл у матчі з Зальцбургом (4:3)
Йозуа Кімміх (Баварія) – за гол у ворота Тоттенгема (7:2)
Хакім Зієш (Аякс) – за гольовий удар у матчі проти Валенсії (3:0)
Луїс Суарес (Барселона) – за гол у ворота Інтера (2:1)
🚀 Pick the best strike! 🚀— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 October 2019
⚽️ Suárez v Inter (first)
⚽️ Mané v Salzburg
⚽️ Kimmich v Tottenham
⚽️ Ziyech v Valencia #UCL | #GOTW | @NissanFootball