УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив список найкращих голів тижня у другому турі найпрестижнішого євротурніру.

У число претендентів увійшли:

Садіо Мане (Ліверпуль) – за результативний постріл у матчі з Зальцбургом (4:3)

Йозуа Кімміх (Баварія) – за гол у ворота Тоттенгема (7:2)

Хакім Зієш (Аякс) – за гольовий удар у матчі проти Валенсії (3:0)

Луїс Суарес (Барселона) – за гол у ворота Інтера (2:1)

