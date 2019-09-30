Шевченко: Заплативши такі гроші, Аталанта показала, що вірить у Маліновського

Для Аталанти перехід українця Руслана Маліновського був не маленьким трансфером.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив в ефірі програми Профутбол.

"Заплативши такі гроші, команда показала, що вірить в гравця. Для Аталанти це був не маленьким трансфером. Він буде грати у Лізі чемпіонів.

Джан П'єро Гасперіні - дуже хороший тренер зі своїм баченням гри. У нього дуже важкі тренування, багато тактичних завдань і пресинг по всьому полю. Руслан ідеально підходить під його тактику", - сказав Шевченко.