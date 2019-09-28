Бельгійський вінгер мадридського Реала Еден Азар має ще адаптуватися, щоб грати на своєму рівні.

Таку думку висловив головний тренер команди Зінедін Зідан.

"Ми знаємо, який у нас в складі футболіст. У будь-який момент він може проявити себе. Звичайно, всі чекають від нього більшого, і він це знає. Ми з ним і він з нами. Треба йти від матчу до матчу. Упевнений, він буде на тому рівні, який ми очікуємо", - сказав Зідан.