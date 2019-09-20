Вболівальники Реала звинувачують Зідана у невдачах Реала

Поганий стан справ Зідана у Реалі

На думку вболівальників Зінедін Зідан є головним винуватцем невдалого старту Реала в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє AS.

Так вважають 57% з 72 657 осіб, що проголосували в опитуванні.

Зідан повернувся в Реал взимку цього року після того, як "вершкові" по ходу сезону звільнили Хулена Хулен Лопетегі і Сантьяго Соларі.

Влітку мадридці купили п'ятьох футболістів на суму понад 300 млн євро, проте основною з них став тільки один - Еден Азар. У той же час, Хамес Родрігес і Гарет Бейл, які влітку були підкреслено не потрібні Зідану, зараз грають важливу роль в команді.

Реал на старті сезону обіграв Сельту, потім зіграв внічию з Вальядолідом і Вільярреалом і натужно переміг Леванте, а ось в Лізі чемпіонів програв ПСЖ 0:3.