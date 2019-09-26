Футболісти англійського клубу потрапили у серйозну ДТП

Гравці п'яні сіли за кермо

Футболісти Дербі Каунті, який виступає в Чемпіоншипі, потрапили в серйозну ДТП.

Про це повідомляє Sky Sports.

Після внутрішньоклубні зборів кілька футболістів команди, включаючи капітана Річарда Кіо вирішили добряче випити, відмовившись від послуг водіїв.

Після тусовки гравці п'яні сіли за кермо, що і стало результатом ДТП.

У підсумку - Річард Кіо з важкою травмою плеча був відправлений до лікарні а його партнери були заарештовані. Капітан більше не допоможе команди в нинішньому сезоні.

Керівництво не стане карати гравців, а навпаки, допоможе їм повернутися на футбольне поле як можна раніше.

Нагадаємо, Венгер відмовився очолити російський клуб.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.