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Футболісти англійського клубу потрапили у серйозну ДТП

Вчора 21:26 350 0
Гравці п'яні сіли за кермо
Футболісти англійського клубу потрапили у серйозну ДТП
#Дербі, #ДТП

Джерело - isport.ua.

Футболісти Дербі Каунті, який виступає в Чемпіоншипі, потрапили в серйозну ДТП.

Про це повідомляє Sky Sports.

Після внутрішньоклубні зборів кілька футболістів команди, включаючи капітана Річарда Кіо вирішили добряче випити, відмовившись від послуг водіїв.

Після тусовки гравці п'яні сіли за кермо, що і стало результатом ДТП.

У підсумку - Річард Кіо з важкою травмою плеча був відправлений до лікарні а його партнери були заарештовані. Капітан більше не допоможе команди в нинішньому сезоні.

Керівництво не стане карати гравців, а навпаки, допоможе їм повернутися на футбольне поле як можна раніше.

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